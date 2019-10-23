سفيان بالناصر: المعمّر الفرنسي تجاوز الخطوط الحمراء

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- في حوار خاص مع موقع باب نات أكد الناشط السياسي و رجل الأعمال السيد سفيان بالناصر أن سلوك السفير الفرنسي في تونس مرفوض ووصفه ب"المعمّر" لأنه تجاوز الأعراف الديبلوماسية و لم يتخلص من العقلية الاستعمارية ، و دعا سفيان بالناصر الى اصلاح التعليم في تونس و مواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال و اعتماد اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلم و التواصل الاولى في العالم قائلا ان اللغة الفرنسية تجاوزها الزمن ملاحظا ان المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا مازالت تعاني التخلف عكس الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية . و اعتبر مثلا ان بريطانيا و الولايات المتحدة ليس فيها عداوة للدين و عقائد الناس بينما تثير فرنسا الصراعات الهووية و لائكيتها معادية للدين، و اضاف انه محافظ من الناحية الدينية مثل سائر الشعب التونسي و العقيدة مهمة لتوازن الانسان.وحول نتائج الانتخابات قال أن نتائج الانتخابات التشريعية لم تكن مفاجئة و أنتجت نفس المنظومة السابقة لأن النهضة و ائتلاف الكرامة متشابهان و قلب تونس يشبه نداء تونس و اعتبر ان التونسيون اختاروا حزب النهضة الأول في البلاد ، و هنأ سفيان بالناصر الاستاذ قيس سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية و اعتبر انتخابه عقابا من الشعب للطبقة السياسية التقليدية التي فشلت في معالجة قضايا الشعب و ان الشعب رفض سياسات التخويف و دعا في المقابل الرئيس المنتخب الى احترام النظام الجمهوري و مدنية الدولة .و انتقد سفيان بالناصر خطاب عبير موسي الاقصائي و اعتبره غير ديمقراطي و يرفض التعايش و حق الاختلاف .و أضاف سفيان بالناصر أن الحكومة الجديدة يجب لن تكون مصغّرة و لا تتجاوز 15 وزيرا و من المفيد ايضا دمج بعض الوزارات التي تتشابه في انشطتها أو الخدمات التي تقدمها .من ناحية اخرى قال أنه تمت سرقة برنامجه من الكثير من المترشحين للانتخابات مثل فكرة الهجرة النظيفة و ذكر انه بحكم نشاطه في الولايات المتحدة الأمريكية انتدب آلاف المهندسين من الهند و غيرها للعمل في شركاته وهو قادر على مساعدة 500 الف من الشباب التونسي في هذا الاطار ضمن عقود عمل للحد وهو ما سيحد من ظاهرة الحرقان مع صياغة اتفاق جديد مع اوروبا في مجال حرية تنقل الأشخاص .و انتقد سفيان بالناصر بشدة بعض المنابر في الاعلام التونسي التي تثير الفتنة بين التونسيين مبرزا أنه محاصر اعلاميا و ممنوع من الظهور في نسمة و الحوار التونسي لأن آراءه لا تعجبهم كما لا يستطيعون الخوض في القضايا الاقتصادية و الاجتماعية الهامة التي تشكل هاجسا أساسيا للمواطنين و يستدعون أشباه الخبراء ...(حاوره بولبابه سالم و نزار الغرياني )