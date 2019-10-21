رفض مطلب الافراج عن شفيق جراية وبعض محاموه يقاطعون الجلسة

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - باشرت اليوم الاثتين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة في قضية فساد مالي وتدليس عقود متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى اتهموا بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد اصهار بن علي وهو رمزي الطرابلسي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية .
وبالمناداة على شفيق جراية تبين انه تم جلبه من السجن ورفض الصعود للجلسة..
وقد حضر الاستاذ الفرشيشي وطلب الافراج عنه فقررت المحكمة رفض مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق لمحاكمته...
وللاشارة فأن بعض المحامين من هيئة الدفاع قاطعوا الجلسة ولم يحضروا وخلال لقائنا بالاستاذ فيصل الجدلاوي رفض الكشف عن اسباب مقاطعة بعض المحامين للجلسة ..
وبالمناداة على شفيق جراية تبين انه تم جلبه من السجن ورفض الصعود للجلسة..
وقد حضر الاستاذ الفرشيشي وطلب الافراج عنه فقررت المحكمة رفض مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق لمحاكمته...
وللاشارة فأن بعض المحامين من هيئة الدفاع قاطعوا الجلسة ولم يحضروا وخلال لقائنا بالاستاذ فيصل الجدلاوي رفض الكشف عن اسباب مقاطعة بعض المحامين للجلسة ..
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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