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الصافي سعيد :استبشرت خيرا بعلي العريض عندما كان رئيس حكومة و كان طاقة كبيرة أهدرت

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - استضاف برنامج "مع سماح مفتاح" على قناة حنبعل النائب و الكاتب الصحفي الصافي سعيد ،و عند سؤال الاعلامية حول موقف الضيف من رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من محمد الغنوشي حتى يوسف الشاهد، قال سعيد بأنه قد استبشر خيرا بعلي العريض، غير أن الاغتيالات السياسية و الاحداث المتسارعة حينها قد تسببت في فشله، مضيفا "كان طاقة كبيرة و أهدرت"




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191330

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 21 Octobre 2019 à 08h 24m |           
Dans mes comparaisons, j'ai toujours considéré que la période de Layredh était la meilleure sur le plan socio-économique. Il y avaient des efforts et il y avaient quelques indicateurs du tableau de bord au vert.
L'efficacité de Fakhfakh - ministre de finances - était d'un bon apport si ce n'est les sit-in et les grèves .



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