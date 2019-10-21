الصافي سعيد :استبشرت خيرا بعلي العريض عندما كان رئيس حكومة و كان طاقة كبيرة أهدرت

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- طارق عمراني - استضاف برنامج "مع سماح مفتاح" على قناة حنبعل النائب و الكاتب الصحفي الصافي سعيد ،و عند سؤال الاعلامية حول موقف الضيف من رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من محمد الغنوشي حتى يوسف الشاهد، قال سعيد بأنه قد استبشر خيرا بعلي العريض، غير أن الاغتيالات السياسية و الاحداث المتسارعة حينها قد تسببت في فشله، مضيفا "كان طاقة كبيرة و أهدرت"