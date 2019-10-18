القضاء يقرر تاجيل قضية جبائية متعلقة بعبير موسي ..

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- قررت صباح اليوم هيئة الدّائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تاجيل قضية جبائية متعلقة بعبير موسي الأمينة العامّة للحزب الدّستوري الحر الى شهر ديسمبر المقبل ...وللاشارة فأن عبير موسى كانت قد اعترضت على حكم غيابي بخصوص القضية المذكورة حوكمت فيه بأربعة أشهر سجنا وخطية مالية ..وللتذكير فان عبير موسى في تعليق سابق لها على هذا الحكم اعتبرت أن "الملف يعود إلى التنكيل الذي تفننوا فيه في 2011 و 2012 لما أغلقوا مكتبها وقطعوا مورد رزقها ثم حرروا ضدها محاضر جبائية جزائية دون حضورها ولا مواجهتها ...