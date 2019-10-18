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القضاء يقرر تاجيل قضية جبائية متعلقة بعبير موسي ..

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - قررت صباح اليوم هيئة الدّائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تاجيل قضية جبائية متعلقة بعبير موسي الأمينة العامّة للحزب الدّستوري الحر الى شهر ديسمبر المقبل ...

وللاشارة فأن عبير موسى كانت قد اعترضت على حكم غيابي بخصوص القضية المذكورة حوكمت فيه بأربعة أشهر سجنا وخطية مالية ..


وللتذكير فان عبير موسى في تعليق سابق لها على هذا الحكم اعتبرت أن "الملف يعود إلى التنكيل الذي تفننوا فيه في 2011 و 2012 لما أغلقوا مكتبها وقطعوا مورد رزقها ثم حرروا ضدها محاضر جبائية جزائية دون حضورها ولا مواجهتها ...

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191193

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 10h 26m |           
كليمة للنيابة العمومية بالله ما تنسوش الساشيات السوداء إلي تصل من وقت لآخر ال هذه السيدة" المحترمة" والتي لا يعرف مصدرها والتي تمر مباشرة إلى مكتبها دون الرور بمكتب المحاسب الرسمي للحزب



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