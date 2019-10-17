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رئيس الجمهورية يستقبل مديرة الموقع الأثري الكولوسيوم بروما

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، ألفونسينا روسو مديرة الموقع الأثري الكولوسيوم بروما، مرفوقة بوزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وثلّة من إطارات الوزارة.

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مستجدات التعاون الثقافي بين تونس وإيطاليا وآخر الاستعدادات لمشاركة بلادنا في المعرض الأثري "قرطاج الأسطورة الخالدة" بروما.


كما تم استعراض مختلف جوانب اتفاقية التعاون التي سيتم امضاؤها بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية من جهة والموقع الأثري الكولوسيوم بروما، في إطار مشروع التوأمة بين الموقعين الأثريين بالجم وروما.

وأكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر بالمناسبة على ضرورة دعم التعاون الدولي المشترك في مجال الثقافة، وأثنى على مساهمة الجانب الإيطالي في تثمين المعالم الأثرية التونسية، مؤكدًا على أهميّة استغلال المخزون الأثري في بلادنا كرافد من روافد التنمية الاقتصادية ودعامة للسياحة الثقافية.


  
  
     
  
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