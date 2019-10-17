طارق العلايمي: ''عبير الله احد الله احد وبن علي ما كيفو احد'' ماتنجمشي تقيّم محمد عبو

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- انتقد المحامي طارق العلايمي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى بسبب اتهامها للتيار الديمقراطي بانه من مشتقات الإخوان.وقال طارق العلايمي "عبير موسى صاحبة مقولة الله احد الله احد وبن علي ما كيفو حد كانت تكتب التقارير ضد محمد عبو سنوات نظام بن علي واليوم اصبحت تتحدث عن المبادئ والقيم.وتابع طارق العلايمي " جميعا نعلم ان التيار الديمقراطي ومحمد عبو من الشخصيات القليلة النظيفة في تونس لذلك من غير المقبول استهدافه.