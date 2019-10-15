قرطاج+ تطلق برمجتها الشتوية

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

- بعد انتهاء الانتخابات أعلنت البارحة قناة قرطاج + على شاشتها عن مجموعة من الاعمال التي ستقدمها في برامجها الشتوية.وتتوجه قناة قرطاج + نحو الدراما المتميزة التركية منها و العربية و ذلك بداية من يوم الاثنين القادم .أعلنت القناة انها تبث المسلسل الكبير "عدويا و خويا "و هو مسلسل ضخم وضعت له إمكانيات كبيرة و مدبلج بحرفية للهجة التونسية .كما ستبث قناة قرطاج+ بداية من يوم الاثنين المسلسل الذي حقق اكبر نسب مشاهدة في تاريخ الدراما التركية و هو مسلسل "رغم الاحزان" .و ستواصل القناة في بث الأجزاء الجديدة من المسلسل المدبلج ممو عيني الذى حقق نسب مشاهدة جيدة .كما ستبث المسلسل السوري الشهير" غزلان في غابة الذئاب" بداية من يوم الاثنين .وعلمنا ان القناة انطلقت في الإعداد للجزء الثاني لمسلسل "مشاعر " الذى حطم ارقاما قياسية في رمضان الماضي .هذا وننتظر الندوة الصحفية التى ستنظمها القناة للإعلان عن باقي برامجها في الفترة القادمة .