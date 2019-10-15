قرطاج+ تطلق برمجتها الشتوية

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - بعد انتهاء الانتخابات أعلنت البارحة قناة قرطاج + على شاشتها عن مجموعة من الاعمال التي ستقدمها في برامجها الشتوية.
وتتوجه قناة قرطاج + نحو الدراما المتميزة التركية منها و العربية و ذلك بداية من يوم الاثنين القادم .
أعلنت القناة انها تبث المسلسل الكبير "عدويا و خويا "و هو مسلسل ضخم وضعت له إمكانيات كبيرة و مدبلج بحرفية للهجة التونسية .
كما ستبث قناة قرطاج+ بداية من يوم الاثنين المسلسل الذي حقق اكبر نسب مشاهدة في تاريخ الدراما التركية و هو مسلسل "رغم الاحزان" .
و ستواصل القناة في بث الأجزاء الجديدة من المسلسل المدبلج ممو عيني الذى حقق نسب مشاهدة جيدة .
كما ستبث المسلسل السوري الشهير" غزلان في غابة الذئاب" بداية من يوم الاثنين .
وعلمنا ان القناة انطلقت في الإعداد للجزء الثاني لمسلسل "مشاعر " الذى حطم ارقاما قياسية في رمضان الماضي .
هذا وننتظر الندوة الصحفية التى ستنظمها القناة للإعلان عن باقي برامجها في الفترة القادمة .
وتتوجه قناة قرطاج + نحو الدراما المتميزة التركية منها و العربية و ذلك بداية من يوم الاثنين القادم .
أعلنت القناة انها تبث المسلسل الكبير "عدويا و خويا "و هو مسلسل ضخم وضعت له إمكانيات كبيرة و مدبلج بحرفية للهجة التونسية .
كما ستبث قناة قرطاج+ بداية من يوم الاثنين المسلسل الذي حقق اكبر نسب مشاهدة في تاريخ الدراما التركية و هو مسلسل "رغم الاحزان" .
و ستواصل القناة في بث الأجزاء الجديدة من المسلسل المدبلج ممو عيني الذى حقق نسب مشاهدة جيدة .
كما ستبث المسلسل السوري الشهير" غزلان في غابة الذئاب" بداية من يوم الاثنين .
وعلمنا ان القناة انطلقت في الإعداد للجزء الثاني لمسلسل "مشاعر " الذى حطم ارقاما قياسية في رمضان الماضي .
هذا وننتظر الندوة الصحفية التى ستنظمها القناة للإعلان عن باقي برامجها في الفترة القادمة .
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Par:aziz75 (France )
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