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قرطاج+ تطلق برمجتها الشتوية

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
باب نات - بعد انتهاء الانتخابات أعلنت البارحة قناة قرطاج + على شاشتها عن مجموعة من الاعمال التي ستقدمها في برامجها الشتوية.

وتتوجه قناة قرطاج + نحو الدراما المتميزة التركية منها و العربية و ذلك بداية من يوم الاثنين القادم .


أعلنت القناة انها تبث المسلسل الكبير "عدويا و خويا "و هو مسلسل ضخم وضعت له إمكانيات كبيرة و مدبلج بحرفية للهجة التونسية .

كما ستبث قناة قرطاج+ بداية من يوم الاثنين المسلسل الذي حقق اكبر نسب مشاهدة في تاريخ الدراما التركية و هو مسلسل "رغم الاحزان" .

و ستواصل القناة في بث الأجزاء الجديدة من المسلسل المدبلج ممو عيني الذى حقق نسب مشاهدة جيدة .

كما ستبث المسلسل السوري الشهير" غزلان في غابة الذئاب" بداية من يوم الاثنين .

وعلمنا ان القناة انطلقت في الإعداد للجزء الثاني لمسلسل "مشاعر " الذى حطم ارقاما قياسية في رمضان الماضي .

هذا وننتظر الندوة الصحفية التى ستنظمها القناة للإعلان عن باقي برامجها في الفترة القادمة .

  
  
     
  
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