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نابل : إحالة زهير مخلوف على قاضي التحقيق بتهمة التحرش و التجاهر بما ينافي الحياء

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل كريم بولية ان زهير مخلوف المنتخب عن حزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية موجود في المحكمة الابتدائية بنابل للتحقيق معه حول التهم الموجهة اليه وهي التجاهر بما ينافي الحياء و التحرش على معنى الفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية .

و اكد بولية ان قاضي التحقيق استمع صباح اليوم للشاكية و جمع كل القرائن و الادلة التي تثبت تورط المعني بالامر قبل ان يتم سماعه خلال الساعات القادمة . ونفى الناطق الرسمي ما تداولته بعض الاذاعات من ان الفتاة قاصر و اكد انها تبلغ من العمر 18 عاما ولم تكن بينها و بين المتهم اي علاقة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي مشددا ان عمليات التحرش امام المعهد الذي تم ضبط المتهم امامه عادية ولا يمكن وصفها بالظاهرة .


واضاف ان المتضررة هي من قامت بتصوير زهير مخلوف بواسطة هاتفها الجوال و نشر صوره على موقع الفايسبوك.
المصدر : M Tunisia

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190969

Kerker  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 13h 36m |           
إنّ التّأكيد من تهمته و استدعاءه للإستنطاق و التّبريركاف لمنعه من وظيفة نائب و على الحكومة الحالية بالنّظر في ذلك؛ مثل اللجوء إلى اختيار من يليه في التّصويت. و الأجدر له أن يستقيل من المنصب و يتفرّغ للإهتمام بأحواله الشّخصية.

Kerker  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 13h 05m |           
إنّ تهمته كافية لمنعه من وظيفة بائب و على الحكومة الحالية بالنّظر في ذلك؛ مثل اللجوء إلى اختيار من يليه في التّصويت.



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