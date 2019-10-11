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رياض الصيداوي: لكرونيكورات قناة الحوار التونسي دور في تصعيد قيس سعيد بسبب تأثيرهم العكسي على الجمهور

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
نشر الباحث في العلوم السياسية رياض الصيداوي فيديو تحدّث فيه عن سبب مساندة الشيوعيون والإسلاميون لقيس سعيد وكذلك القوميون والديموقراطيون..
كما تحدّث عن سبب اعلان حزب الوطد الماركسي مساندته لقيس سعيد وعن خرافة أن الرجل سلفي أو نهضاوي أو يتبع حزب تحرير... كما تحدذث عن دور رضا لينين..
كما تسائل عن سبب مساندة حركة الشعب بقيادة زهير المغزاوي للمترشح قيس سعيد وكذلك محمد عبو..وكيف التقت حركة النهضة مع الماركسيين والقوميين والديموقراطيين في تأييد نفس المترشح ...


كما تحدّث عن دور كرونيكورات قناة الحوار التونسي في تصعيد قيس سعيد بسبب تأثيرهم العكسي على الجمهور..

كما تحدّث عن عدم تكافؤ الفرص بين نبيل القروي الذي يمتلك قناة تلفزيونية وقيس سعيد الذي لا يملك إلا صفحات فايسبوك.. الفيديو ..

  
  
     
  
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