بلاغ توضيحي من هيئة الانتخابات حول أرقام بطاقات التعريف الوطنية المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك

Samedi 12 Octobre 2019
باب نات - تنبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الحملة المغرضة التي تدار على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التشكيك في صحة أرقام بطاقات تعريف المسجلين وتلفت الانتباه في بلاغ لها إلى أن نفس الحملة قد تم تداولها سابقا وبنفس الطريقة بما يبرز أنها ترمي إلى ثني الناخبات والناخبين عن ممارسة حقهم في الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وإذ تؤكّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بداية من سنة 1993 قد تم الإستغناء عن بطاقة التعريف القومية من قبل المصالح الفنية المختصة وتم تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية ذات الأرقام الثمانية وأن ترتيب أرقام بطاقات التعريف الوطنية ليس مرتبطا بالضرورة بتاريخ الولادة وأنّ أصحاب بطاقات التعريف الوطنية المتدوالة أرقامها على مواقع التواصل الاجتماعي هم على قيد الحياة على عكس ما يروّج له وإذ تقتصر الهيئة فيما يلي على بيان سنة ولادتهم حفاظا على معطياتهم الشخصية.
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000009 – من مواليد سنة 1935
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000025 – من مواليد سنة 1939
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000028 – من مواليد سنة 1954
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000077 – من مواليد سنة 1936
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000089 – من مواليد سنة 1932
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000888 – من مواليد سنة 1958
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000966 – من مواليد سنة 1959
فإنها تدعو جميع وسائل الإعلام إلى تعميم المعلومة الصحيحة وتهيب بالناخبات والناخبات لعدم الوقوع في مثل هذه المغالطات والإقبال على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم.
وإذ تؤكّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بداية من سنة 1993 قد تم الإستغناء عن بطاقة التعريف القومية من قبل المصالح الفنية المختصة وتم تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية ذات الأرقام الثمانية وأن ترتيب أرقام بطاقات التعريف الوطنية ليس مرتبطا بالضرورة بتاريخ الولادة وأنّ أصحاب بطاقات التعريف الوطنية المتدوالة أرقامها على مواقع التواصل الاجتماعي هم على قيد الحياة على عكس ما يروّج له وإذ تقتصر الهيئة فيما يلي على بيان سنة ولادتهم حفاظا على معطياتهم الشخصية.
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000009 – من مواليد سنة 1935
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000025 – من مواليد سنة 1939
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000028 – من مواليد سنة 1954
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000077 – من مواليد سنة 1936
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000089 – من مواليد سنة 1932
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000888 – من مواليد سنة 1958
رقم بطاقة التعريف الوطنية 00000966 – من مواليد سنة 1959
فإنها تدعو جميع وسائل الإعلام إلى تعميم المعلومة الصحيحة وتهيب بالناخبات والناخبات لعدم الوقوع في مثل هذه المغالطات والإقبال على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم.
En continu
- Hier 23:50 الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''
- Hier 23:47 الإخشيدي ينتصر بالقاضية على ديزناي
- Hier 23:29 المناظرة.. فن إخراج الخصم من اللعبة
- Hier 20:35 الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:15
|17:49
|15:19
|12:13
|06:24
|04:58
|
22°
|22°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-21
|30°-20
|29°-21
|27°-21
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 388) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 714) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 298) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 072) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 287) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 103) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 460) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 346) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 81 813) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 631) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 263) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 214) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 821) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 907) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 162) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 867) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 446) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 289) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 630) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 53 584) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:kamelwww (France )
Sur: الجهيناوي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة ''العدوان التركي'' على شمال شرق سوريا