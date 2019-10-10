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بالصور..المحرس..«الجامع الكبير»يرتدي حلة جديدة

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
في إطار مشروع "الدبدابة حومة في الذاكرة"، قام المتطوعون بمدينة المحرس من ولاية صفاقس، مؤخرا، بإعادة تهيئة "الجامع الكبير" بمواد تبرّع بها عدد من الأهالي والتجار وذلك في حركة تضامنية وطنية إستحسنها الجميع بالجهة.

مشروع "الدبدابة حومة في الذاكرة"، مبادرة أطلقتها مجموعة "لمة وهمة" بالاشتراك مع جمعية "تضامنية يونقة بالمحرس " وبلدية الجهة، تتمثل في صيانة وتهذيب وتزويق المدينة العتيقة "حومة الدبدابة".


و للإشارة فإن الجامع الكبير يعتبر أول مسجد في المحرس بني سنة 184 هجري.

صور بعدسة : وائل الرميلي

  
  
     
  
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