بعد اسقاط قائمة حزب الرحمة، الهايكا تورّط الايزي : ''نسمة'' خصصت أكثر من 24 ساعة للدعاية لقلب تونس والقروي

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - نشرت الخميس 10 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تقريرها بخصوص الخروقات المرتكبة من قبل القنوات الغير حاصلة على اجازة وهي نسمة والزيتونة واذاعة القرآن الكريم وذلك خلال الحملة الانتخابية التشريعية.
ويأتي نشر الهايكا للتقرير غداة اعلان هيئة الانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية ولقرارها المتعلّق خاصة باسقاط كلّي لقائمة حزب الرحمة بدائرة بن عروس الأمر الذي نتج عنه فقدان رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري لمقعده الذي فاز به.
وحسب تقرير الهايكا فقد خصصت قناة نسمة خلال الحملة الانتخابية التشريعية أكثر من 24 ساعة من البث للدعاية لحزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي.
ومن المنتظر أن يثير مضمون هذا التقرير جدلا واسعا حول قرارات هيئة الانتخابات التي قد يعتبرها عديد المتابعين انتقائية خاصة وأنه تم اسقاط قائمة حزب الرحمة ببن عروس بسبب الدعاية له ولرئيسه عبر إذاعة القرآن فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن قائمات قلب تونس رغم ارتكاب نفس الخرق عبر قناة نسمة.
ويأتي نشر الهايكا للتقرير غداة اعلان هيئة الانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية ولقرارها المتعلّق خاصة باسقاط كلّي لقائمة حزب الرحمة بدائرة بن عروس الأمر الذي نتج عنه فقدان رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري لمقعده الذي فاز به.
وحسب تقرير الهايكا فقد خصصت قناة نسمة خلال الحملة الانتخابية التشريعية أكثر من 24 ساعة من البث للدعاية لحزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي.
ومن المنتظر أن يثير مضمون هذا التقرير جدلا واسعا حول قرارات هيئة الانتخابات التي قد يعتبرها عديد المتابعين انتقائية خاصة وأنه تم اسقاط قائمة حزب الرحمة ببن عروس بسبب الدعاية له ولرئيسه عبر إذاعة القرآن فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن قائمات قلب تونس رغم ارتكاب نفس الخرق عبر قناة نسمة.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: آري بن ميناشي والحوار المصادر