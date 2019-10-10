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بداية من يوم غد الجمعة :تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق ملاقا للطريق الشعاعية X4 بولاية تونس

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - تعلم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كافة مستعملي الطريق القادمين من المنزه 9 أو المنار في إتجاه تونس أنه في إطار تنفيذ أشغال إنجاز الطريق الشعاعية X4 (على مستوى مفترق ملاقا) فإن الضرورة تقتضي غلق الطريق واللجوء إلى تحويل جزئي لحركة المرور مثلما هو مبين بالمثال المصاحب وذلك بداية من يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 الى حين انتهاء الاشغال المحول على مستوى مفترق ملاقا
وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق بالتخفيض من السرعة وملازمة الحذر.




  
  
     
  
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