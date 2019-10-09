عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي يوشح صفحته بالسواد

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - قام الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصوصي بتوشيح صفحته الرسمية على الفايسبوك بالسواد ويرجح أن يكون ذلك رفضا لقرار محكمة التعقيب الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.
وكانت محكمة التعقيب قررت الأربعاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الموقوف على خلفية قضايا فساد، منذ شهر ونصف، . وجرى إيقاف القروي، في 23 أوت الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" تتهمه فيها بـ"الفساد".
وكانت محكمة التعقيب قررت الأربعاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الموقوف على خلفية قضايا فساد، منذ شهر ونصف، . وجرى إيقاف القروي، في 23 أوت الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" تتهمه فيها بـ"الفساد".
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Par:BABANETTOO (France )
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