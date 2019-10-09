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عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي يوشح صفحته بالسواد

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - قام الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصوصي بتوشيح صفحته الرسمية على الفايسبوك بالسواد ويرجح أن يكون ذلك رفضا لقرار محكمة التعقيب الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.


وكانت محكمة التعقيب قررت الأربعاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الموقوف على خلفية قضايا فساد، منذ شهر ونصف، . وجرى إيقاف القروي، في 23 أوت الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" تتهمه فيها بـ"الفساد".



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 190694

Ajanoub  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 21h 30m |           
آخر الرجال المحترمين.... ابشروا بالمافيوزي اذن ...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 20h 29m |           
بالفعل هو يوم أسود في تونس الجديدة وصفحة سوداء في هيبة القضاء وتقزيم لمنظمات المجتمع المدني المحارب للفساد والفاسدين .وصفحة سوداء لعلوية القانون ودولة العدل والعدالة .ورغم ذلك فهي مجرد كبوة وستنجلي بفوز قيس سعيد ورجوع المذنب في مكانه الحقيقي في المرناقية .

RESA67  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 20h 24m |           
Et alors? Qu’est ce qu’on s’en fout! La loi est au dessus de tous!

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 20h 22m |           
صحيح, له الحق في هذا, إنه يوم أسود في القضاء التونسي و إن شاء الله سوف يظهر الحق



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