هبة ب 20 مليون أورو من قبل المؤسسة الديمقراطية الإيطالية الأمريكية لدعم برامج تأهيل القطاع الصحي

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- إنتظم بمقر وزارة الصحة مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 حفل إمضاء اتفاقية هبة بمبلغ 20 مليون أورو من قبل المؤسسة الديمقراطية الإيطالية الأمريكية (FDIA)، التي تعمل بموجب ترخيص من منظمة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، موجهة لدعم برامج تأهيل القطاع الصحي وخاصة فيما يتعلق بإعادة تهيئة وتجديد قاعات العمليات وقاعات التعقيم المركزي بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية دون استثناء، بالإضافة إلى تدعيم أسطول سيارات الإسعاف بمختلف المستشفيات.وقد أشرف على هذا الحفل كل من وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ ورئيس المنظمة ومديرها العام وممثلها بإفريقيا والدول العربية.