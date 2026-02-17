جلسة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قابس

قطاع الرياضة :



قطاع الشباب :



في اطار مواصلة سلسلة الاجتماعات المخصصة لمتابعة واقع قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية في مختلف ولايات الجمهورية والاطلاع على سير تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بها، أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي يوم الاثنين على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية الشبابية والرياضية المبرمجة بولاية قابس وحل الإشكاليات المتعلقة ببعض المشاريع المعطلة، وذلك بحضور والي الجهة رضوان نصيبي وعدد من اطارات الوزارة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة .وتم خلال الجلسة عرض ملخّص حول المشاريع المبرمجة بالجهة والتي تعدّ اجمالي 46 مشروعا شبابيا ورياضيا : 12 منها في طور الإنجاز و27 مشروعا في طور الدراسات فيما لا تزال 7 مشاريع في مرحلة طلب العروض.وتعدّ تهيئة الملعب الأولمبي بقابس والملعب البلدي عمر دغمان من المشاريع الرياضية ذات الأولوية بالجهة حيث أكّد وزير الشباب والرياضة على ضرورة برمجة تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بقابس ليكون مؤهلا لاحتضان المقابلات القارية ومباريات المنتخب الوطني ليصبح بذلك مركبا رياضيا متكاملا لتوفره على كل المكونات من ملعب فرعي ومسبح ومركز تكوين واعداد رياضيي النخبة وملاعب للتنس ومسلك صحي وذلك في اطار تنفيذ التوجه العام لتهيئة 6 ملاعب كبرى وهي الملعب الأولمبي برادس والملعب الأولمبي بالمنزه والملعب الأولمبي بسوسة وملعب الطيب المهيري بصفاقس اضافة الى الملعب الأولمبي بقابس على ان يتم لاحقا برمجة تأهيل ملعب بوجمعة الكميتي بباجة.وقد تمّ الاتفاق في هذا السياق على الانطلاق في الدراسات الخاصة بإعادة تعشيب الملعب البلدي عمر دغمان مع إعادة تهيئة السياج في اقرب الآجال، على ان تنطلق توازيا مع ذلك الدراسات الخاصة بتهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بقابس بعد إعداد الملف المرجعي والاختبارات اللازمة.ويعتبرالمسبح البلدي المغطى بقابس المشروع الوحيد المعطل بالجهة منذ 2017 بعد ان بلغت نسبة تقدم إنجازه 60 بالمائة وقد تم الحسم بشأنه واتخاذ القرار بالانطلاق في اجراءات التفاوض المباشر لحلحلة المشروع والتسريع في استكمال انجاز هذا المشروع الحلم للجهة الى جانب التسريع أيضا في إتمام انجاز مشروع المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة الذي بلغت نسبة تقدم إنجازه 90 بالمائة ودعمه بالتجهيزات اللازمة.كما أذن الوزير ببرمجة بناء قاعة مغطاة للرياضات الفردية بمنطقة شط السلام استجابة لمقترحات شباب الجهة لتكون فضاء ومتنفسا رياضيا لهم.هذا وتطرقت الجلسة الى مختلف المشاريع الرياضية والشبابية بمختلف المعتمديات الراجعة بالنظر الى ولاية قابس ومن بينها :- قاعة الرياضات الجماعية بقابس المدينة : تم ابرام الصفقة بعد استكمال إحالة الاعتمادات والمصادقة- تهيئة مضمار ألعاب القوى بمركز تكوين واعداد رياضيي النخبة : تم الاتفاق على الانطلاق في انجاز الدراسات المطلوبة- إعادة تعشيب الملاعب البلدية بكل من مطماطة الجديدة والحامة وشنني بالعشب الاصطناعي : سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس القادم بعد إتمام الدراسات على ان تنطلق الاشغال في اقرب الآجال.- احداث ملعب ببشيمة القلب بالحامة الغربية : تم الاتفاق على الإبقاء على العقار نفسه المخصص للمشروع والانطلاق في الإجراءات الخاصة بتنفيذه.- بناء قاعة للرياضات الجماعية بالحامة : وهو من المشاريع التي شارفت على الانتهاء حيث سيتم قبول الاشغال موفى شهر مارس المقبل.- تهيئة الملعب البلدي بمارث ( بناء المدارج ): تقدم نسبة الاشغال بنسبة 80%- تهيئة قاعة الرياضات الفردية بغنوش : بصدد ابرام الصفقة- تهيئة الملاعب البلدية بكل من غنوش وبوشمة ووذرف : مشاريع في مرحلة الإعلان عن طلب العروضكما اوصى وزير الشباب والرياضة المصالح الجهوية بالتنسيق لمتابعة انجاز المشاريع الشبابية والرياضية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة .- مركز التخييم والاصطياف شالة : وهو يعدّ من أهم المراكز الشبابية الفريدة بالجهة التي أصبحت وجهة سياحية شبابية بامتياز نظرا لما يتوفر عليه من خصوصية طبيعية وموقع استثنائي بطاقة استيعاب حالية لـ50 سريرا حيث من المؤمل ان يتم الترفيع في طاقة استيعابه الى 100 سرير بعد استكمال اشغال القسط الثاني مع ضرورة ربطه بشبكة الصرف الصحّي كأولوية إضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لاستكمال أشغال تهيئة المسبح ودعمه بمسلك صحّي .- مشروع استكمال تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالزارات : بلغت نسبة تقدم الاشغال 80% بطاقة استيعاب 50 سريرا الى جانب برمجة تهيئة 03 فضاءات تخييم بالمركز وفضاءات رياضية .- تهيئة دار الشباب محمد علي بقابس : تم عقد جلسة للنظر في الملف المرجعي لتعيين المصممين .- تهيئة المركب الشبابي بقابس ودار الشباب الزارات : بصدد ابرام الصفقة- تهيئة دار الشباب مارث : تقدم الاشغال بنسبة 40%- تهيئة دار الشباب مطماطة الجديدة ودار الشباب النحال : انطلقت الاشغال وهي مشاريع في طور الإنجاز- بناء دار الشباب بدخيلة توجان : سيتم توفير الاعتمادات الإضافية المقدرة بـ150 أ.د لاستكمال انجاز المشروع حيث اكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تدعيم المؤسسات الشبابية ومراكز التخييم باعتبار خصوصية هذه المناطق كقبلة للسياحة الشبابية ودعم الرياضات الجبلية بها إلى جانب العمل على ربط مراكز الاقامة بالطاقة الشمسية للتقليص من استهلاك الطاقة في اطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.- برمجة احداث دار شباب بكتانة نظرا لافتقار الجهة لاي متنفس شبابي وذلك بعد توفّر العقار.كما تطرقت الجلسة الى وضعية الجمعيات الرياضية بالجهة حيث اكد الوزير توجه سلطة الاشراف نحو مزيد دعم الجمعيات من خلال الترفيع في منح التنقل ومنح الجمعيات الصغرى بصفة خاصة، داعيا الى ضرورة الاستعداد الجيد لحسن سير اختبارات التربية البدنية 2026 في احسن الظروف مع التفكير في برمجة فقرات تنشيطية وترفيهية موازية لتأطير الشباب.