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محمد عبّو يشترط على النهضة لمشاركتها في الحكم وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري ورئيس حكومة مستقل

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - عبّر الاثنين 7 أكتوبر، مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو عن رفضه الاتهامات له ولحزبه بالتهرب من المسؤولية على خلفية اعلانه أنه سيكون في المعارضة.

وقال عبو خلال استضافته في قناة الحوار التونسي "لا نريد أن يتّهمنا أحد بأننا نتهرّب من المسؤولية وها هنا نعلن أننا مستعدّون للمشاركة مع النهضة في الحكم بشروط".


وأوضح عبو أن هذه الشروط تتمثل في تمكين حزبه من حقائب الداخلية والعدل والاصلاح الاداري إلى جانب اختيار رئيس حكومة مستقل وكفئ ونزيه وقوي".
واستدرك عبو قائلا "هذه هي شروطنا للمشاركة ونحن أيدينا مفتوحة لكننا نعلم جيّدا أن النهضة لن تقبل بهذه الشروط".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190566

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 19h 23m |           
الخطأ الذي قام به عبو انه ذهب للاعلام ليشترط وهذه الؤمور في العادة تدور في سرية تامة بين الاحزاب وهذا يدل على قلة تجربته السياسية

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 19h 17m |           
لماذا لم يشترط ان يأخذ الحكومة كلها ؟



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الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
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