الهاروني : أعزّي كل من كذبوا على النهضة وكانوا في البلاتوات ينشرون الحقد ضدّها وانتظروا هزيمتها‎‎

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - قال الأحد 6 أكتوبر، رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إن استطلاعات الرأي كانت تضع النهضة في المرتبة الثانية.
وشدّد الهاروني خلال استضافته على القناة الوطنية، على أن سبر الآراء الحقيقي هو ارادة الشعب وصندوق الاقتراع الذي وضع النهضة في المرتبة الأولى متوجّها بالشكر للشعب التونسي.
وصرّح الهاروني بأن الشعب التونسي جدّد الثقة في النهضة رغم التشويه والاتهامات والتآمر طيلة الفترة الماضية معزّيا كل من كذبوا على النهضة وعملوا على استهدافها.
وتابع الهاروني قائلا "أعزي كل من كذبوا على النهضة وكل من كانوا طيلة أشهر ينشرون الحقد والكراهية في البلاتوات وينتظرون هزيمة النهضة وهم اليوم غير قادرين على تهنئة النهضة بالفوز".
وأضاف "نحن نراعي ظروف هؤلاء الذين عملوا ليلا نهارا ليروا النهضة تضعف وتنهزم وتخرج من السلطة" مجدّدا تقديم التعازي لهم.
الفيديو الساعة 2 و3 د
وشدّد الهاروني خلال استضافته على القناة الوطنية، على أن سبر الآراء الحقيقي هو ارادة الشعب وصندوق الاقتراع الذي وضع النهضة في المرتبة الأولى متوجّها بالشكر للشعب التونسي.
وصرّح الهاروني بأن الشعب التونسي جدّد الثقة في النهضة رغم التشويه والاتهامات والتآمر طيلة الفترة الماضية معزّيا كل من كذبوا على النهضة وعملوا على استهدافها.
وتابع الهاروني قائلا "أعزي كل من كذبوا على النهضة وكل من كانوا طيلة أشهر ينشرون الحقد والكراهية في البلاتوات وينتظرون هزيمة النهضة وهم اليوم غير قادرين على تهنئة النهضة بالفوز".
وأضاف "نحن نراعي ظروف هؤلاء الذين عملوا ليلا نهارا ليروا النهضة تضعف وتنهزم وتخرج من السلطة" مجدّدا تقديم التعازي لهم.
الفيديو الساعة 2 و3 د
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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