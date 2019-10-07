نتائج دائرة تطاوين اثر انتهاء عمليات الفرز صباح اليوم

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- قائمة حركة النهضة 12641 اصوات ( مقعدان في البرلمان )قائمة ائتلاف الكرامة 3731 صوت ( مقعد في البرلمان )قائمة حركة مشروع تونس 1516صوت ( مقعد في البرلمان )وتحصلت حركة الشعب على 1397 صوتا وقائمة امل وعمل المستقلة على 1332 صوتا وقائمة تحيا تونس على 1098 صوتا وقائمة الاتحاد الوطني للمستقلين على 811 وقائمة قلب تونس على 656 صوتا وفق الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين .وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بدائرة تطاوين 37.06 بالمائة