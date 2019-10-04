البحيري: كل تصويت في الرئاسية لغير سعيد وفِي التشريعية لغير النهضة تصويت للمافيا والصبايحية

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- دعا القيادي بحركة النهضة والمترشح للانتخابات التشريعية نور الدين البحيري، التونسيين الى التصويت في الدور الثاني من الرئاسية لقيس سعيد وفي التشريعية لقائمات حركة النهضة .وقال نور الدين البحيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "حماة الاستقلال والحريّة والكرامة إتحدوا.. لا عاصم اليوم لكم من حكم وكلاء الاستعمار والصهاينة ودحلان وقوادة ليلى بن علي والطرابلسية الذين يطمعون في حكم البلاد من جديد (عبير وإخوتها) إلا بالتصويت لقيس سعيد في الرئاسية وللنهضة في التشريعية وكل تصويت في الرئاسة لغير سعيد وفِي التشريعية لغير النهضة تصويت للمافيا وقوى الاستعمار وأحفاد الصبايحية الذين أذاقوا شعبنا الويلات ونهبوا ثرواته وفرطوا في سيادته وجعلوا أعزته أذلة وخانوا شهدائه ومجاهديه وتضحيات أجيال من نساءه ورجاله".