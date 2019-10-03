الغنوشي يلتقي برئيس النادي الإفريقي

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - التقى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأربعاء عبد السلام اليونسي رئيس النادي الأفريقي ، و تناول اللقاء وفق ما نشر على صفحة زعيم حركة النهضة بالفايسبوك مشاكل الرياضة التونسية والجمعيات الرياضية وسبل الارتقاء بهذا القطاع لما فيه مصلحة الشباب والوطن .
وكان الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي هاجم مساء أمس في مداخلته على قناة «الحوار التونسي» رئيس الافريقي الحالي عبد السلام اليونسي مهددا بكشف اسرار خطيرة عن الهيئة الحالية وممارساتها، كما اقترح الرياحي نفسه بديلا لانقاذ النادي مع بوصبيع ثم اقتراح رئيس يليق بالنادي الافريقي حسب قوله.
وكان الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي هاجم مساء أمس في مداخلته على قناة «الحوار التونسي» رئيس الافريقي الحالي عبد السلام اليونسي مهددا بكشف اسرار خطيرة عن الهيئة الحالية وممارساتها، كما اقترح الرياحي نفسه بديلا لانقاذ النادي مع بوصبيع ثم اقتراح رئيس يليق بالنادي الافريقي حسب قوله.
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Par:mandhouj (France )
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