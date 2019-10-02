خليفة بن سالم: قلب تونس سيرشّح نبيل القروي لرئاسة الحكومة وسيجري مفاوضات تشكيلها من داخل السجن‎

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- قال كرونيكور قناة نسمة خليفة بن سالم أن قلب تونس في حال تقدمه في التشريعية سيرشّح نبيل القروي لرئاسة الحكومة وسيجري مفاوضات تشكيلها من داخل السجن‎.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 13 أكتوبر 2019 في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر 2019، في الخارج على أن تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني غدا الخميس 3 أكتوبر 2019.وسيشارك في الدور الثاني كل من قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس).وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت أمس الثلاثاء رفض مطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي الافراج عنه، بعد أن تم إيقافه على ذمة القضاء منذ 23 أوت المنقضي لشبهة "فساد مالي".وخاض القروي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها يوم 15 سبتمبر 2019، في سجنه، وحل في المرتبة الثانية بعد المترشح قيس سعيد، بحصوله على نسبة 15.58 بالمائة من جملة الأصوات.