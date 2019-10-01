Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Salamtek Bid Allah  

الهايكا تغرم نسمة 80 ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لنبيل القروي والدعاية المضادة ضد قيس سعيد

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة - غير الحاصلة على إجازة - "نسمة" قدرها ثمانون ألف دينار (80.000 د) من أجل الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية "نبيل القروي" والدعاية المضادة ضد المترشح "قيس سعيّد" باعتماد المغالطة والتضليل.




ويأتي التغريم على خلفية حلقة 24 سبتمبر 2019 من برنامج "ناس نسمة"، حيث تضمنت الحلقة بث صورة للمترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "قيس سعيّد" مصحوبة بشعار حزب "حركة النهضة" على خلفية باللون الأزرق وأسفل العنوان وكتابة اسمه باللون الأزرق المعتمد من قبل الحزب المذكور علاوة على كتابة عبارة "حركة النهضة تدعم" وتأكيد مقدم البرنامج أن "قيس سعيّد" هو المرشح الرسمي لحركة النهضة والحال أنه مرشح مستقل، ناهيك أن مساندة حزب ما لمترشح مستقل لا يعني أن هذا المترشح ينتمي إليه. وهذا يدخل في باب الدعاية السياسية المضادة ضد المترشح المعني من خلال اعتماد المغالطة والتضليل ونسبة أمور غير صحيحة له وإيهام الناخبين أنه المرشح الرسمي لحزب "حركة النهضة" للتأثير في إرادتهم وتوجيهها. وفي مقابل ذلك تم الترويج لصورة المترشح المنافس من خلال توفير سياق ايجابيّ عند الحديث عنه وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون.

  
  
     
  
rtt-657e577789cb977bab3fda86858d8925-2019-10-01 17:07:55






0 de 0 commentaires pour l'article 190194



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 | 2 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:31 12:16 06:14 04:48
27°
 27° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2330°-2224°-2026°-1928°-18
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569947597|190194 802|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires