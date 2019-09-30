Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  

لطفي العبدلي : بوغلاب ''ندّابة في فرق'' نهار الكل يصيح، ومايا القصوري ''دقازة'' يستعمل فيهم الفهري لتشويه قيس سعيّد

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - انتقد الأحد 29 سبتمبر، المسرحي لطفي العبدلي ما وصفه الاعلام "بو دورو" الذي يشنّ حملة على المرشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد.

وقال خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة "الحملة على قيس سعيّد ما تعدّاتش عالجمهور والجمهور ولّى يحكم في الاعلام موش العكس وهذا ما لم يفهمه الاعلاميون".


وأشار العبدلي إلى قناة الحوار التونسي وانسحاب مليون متابع من الحوار التونسي وقال "الجمهور عاقب الحوار التونسي الذي قام كرونيكوراتها بهجمة متوحّشة على قيس سعيّد".

وقال "هبطوا هاكا لطفي العماري ديما مادد وجهو وبوغلاب كي الندّابة نهار كل يصيح ومايا القصوري كالدڨازة يهاجموا في قي قيس سعيّد" مشيرا إلى أن سامي الفهري يستعمل هؤلاء لمساندة نبيل القروي على أمل أن يحمي نفسه.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190078

Biladi2012  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 08h 55m |           
وأصبح لدينا لسان في البلاتوهات يدافع عن إرادة الشعب
شكرا لطفي

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 08h 54m |           
Grand bravo Lotfi
M3allem



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