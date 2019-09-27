الغنوشي يحذّر من سيناريو التصادم بين رأسي السلطة التنفيذية إذا فاز سعيّد في الرئاسية وقلب تونس في التشريعية

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- حذّر الجمعة 27 سبتمبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من سيناريو التصادم بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.وقال الغنوشي إن فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية وفوز قلب تونس في التشريعية لا يناسب تونس مشدّدا على ضرورة أن يكون هناك انسجام بين رئاسة الجمهورية ورئياسة الحكومة.ودعا الغنوشي التونسيين إلى التصويت لقيس سعيّد في الرئاسية ولحركة النهضة في التشريعية مشيرا إلى أنه سيكون هناك انسجام بين الحركة وقيس سعيّد.واعتبر الغنوشي أن الوضع اليوم مشابه لوضع سنة 2014 موضّحا أنه لنفس الأسباب خيّر في 2014 التصويت للباجي قائد السبسي.