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رياض بن فضل: سياسة قيس سعيد الاتصالية روع ... وقفتلنا مخاخنا

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب المسار رياض بن فضل في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انه منبهر بالسياسة الاتصالية للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
واضاف رياض بن فضل " قيس سعيد والمحيطين به عرفوا كيف يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لصالحهم متابعا " سعيد لديه قدرة على الاستقطاب واستغلال غضب الشباب من منظومة الحكم الكلاسيكية.
وتابع رياض بن فضل " حقيقة قدرة على الاتصال والتاثير روعة من قيس سعيد".



  
  
     
  
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