رياض بن فضل: سياسة قيس سعيد الاتصالية روع ... وقفتلنا مخاخنا

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب المسار رياض بن فضل في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انه منبهر بالسياسة الاتصالية للمرشح الرئاسي قيس سعيد.واضاف رياض بن فضل " قيس سعيد والمحيطين به عرفوا كيف يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لصالحهم متابعا " سعيد لديه قدرة على الاستقطاب واستغلال غضب الشباب من منظومة الحكم الكلاسيكية.وتابع رياض بن فضل " حقيقة قدرة على الاتصال والتاثير روعة من قيس سعيد".