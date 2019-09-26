رياض بن فضل: سياسة قيس سعيد الاتصالية روع ... وقفتلنا مخاخنا

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب المسار رياض بن فضل في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انه منبهر بالسياسة الاتصالية للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
واضاف رياض بن فضل " قيس سعيد والمحيطين به عرفوا كيف يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لصالحهم متابعا " سعيد لديه قدرة على الاستقطاب واستغلال غضب الشباب من منظومة الحكم الكلاسيكية.
وتابع رياض بن فضل " حقيقة قدرة على الاتصال والتاثير روعة من قيس سعيد".
واضاف رياض بن فضل " قيس سعيد والمحيطين به عرفوا كيف يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لصالحهم متابعا " سعيد لديه قدرة على الاستقطاب واستغلال غضب الشباب من منظومة الحكم الكلاسيكية.
وتابع رياض بن فضل " حقيقة قدرة على الاتصال والتاثير روعة من قيس سعيد".
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Par:karimyousef (France )
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