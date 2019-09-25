قيس سعيّد في حوار مباشر على القناة الوطنية مساء الخميس

Mercredi 25 Septembre 2019



باب نات

- أعلنت الاربعاء 24 سبتمبر، مؤسسة التلفزة التونسية أن القناة الوطنية الأولى ستبث مساء الخميس 26 سبتمبر حوارا مباشرا مع الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد.وأشارت مؤسسة التلفزة أن ظهور قيس سعيد سيكون في برنامج كرسي الرئيس بداية من التاسعة ليلا وأن الحوار سيديره الاعلامي شاكر بالشيخ.يذكر أن قيس سعيّد رفض في أكثر من مناسبة دعوات قناة الحوار التونسي لاجراء حوار في برنامج تونس اليوم الذي تقدّمه مريم بالقاضي ما جعل "كرونيكورات" البرنامج يوجّهون انتقادات لاذعة لسعيّد اعتبر عديد المتابعين أنها تتنزل في اطار حملة لتشويهه خدمة لنبيل القروي.وعلى عكس ما يعيبه البعض على قيس سعيد من أنه رفض الحضور في وسائل الاعلام المحلية خاصة بعد ظهوره في قناة الجزيرة فقد نزل خلال الحملة الانتخابية للدور الأول ضيفا على قناة حنبعل وإذاعة شمس أف أم كما أجرى حوارات مع مواقع وصحف آخرها مع موقع نواة.