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صورة اليوم: نسمة تتلاعب بعقول مشاهديها بوضع شعار النهضة على صورة قيس سعيد

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - اثارت قناة نسمة جدلا واسعا وذلك بوضع شعار حركة النهضة على صورة المرشح الرئاسي قيس سعيد والايحاء بانه مرشحها في محاولة لكسب تعاطف الرافضين للحركة.
واعتبر كثير من المراقبين ان الصورة دليل على الدعاية السياسية التي تمارسها قناة نبيل القروي وذلك في انتهاك واضح لمبدا المساواة في الفرص.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189751

Karimyousef  (France)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 10h 16m |           
Suite de mon commentaire précédent"et eux par ce comportement de trucage viennent confirmer ce dont on a toujours accusé leur champion"

Karimyousef  (France)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 10h 13m |           
C'est une grave erreur de communication de la part de Nesma.alors que leur candidat est accusé de blanchiment d'argent et de falsification...et eux par ce comportement viennent confirmer en quelques sortes ce dont on a toujours accuse

Karimyousef  (France)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 09h 57m |           
الشىء من ماتاه لا يستغرب.هؤلاء طولة حياتهم تدليس و كذب.السؤال كيف يمكن ان نضع البلاد في يد مزورين.الاساليب القذرة تتواصل.نبيل القروي لم يتغير.

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 09h 05m |           
الفرخ هذا مقدم البرنامج هز طحين للقروي يكفيه لأخر عمرو
لكن أتأسف لوجود فاطمة الكرّاي في هذه اللعبة القذرة... مسّخت مسيرتها الصحفية...



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