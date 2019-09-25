Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - اثارت قناة نسمة جدلا واسعا وذلك بوضع شعار حركة النهضة على صورة المرشح الرئاسي قيس سعيد والايحاء بانه مرشحها في محاولة لكسب تعاطف الرافضين للحركة.
واعتبر كثير من المراقبين ان الصورة دليل على الدعاية السياسية التي تمارسها قناة نبيل القروي وذلك في انتهاك واضح لمبدا المساواة في الفرص.
واعتبر كثير من المراقبين ان الصورة دليل على الدعاية السياسية التي تمارسها قناة نبيل القروي وذلك في انتهاك واضح لمبدا المساواة في الفرص.
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Par:karimyousef (France )
Sur: صورة اليوم: نسمة تتلاعب بعقول مشاهديها بوضع شعار النهضة على صورة قيس سعيد