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حجز أكثر من 300 ألف دينار لدى عناصر شبكة تنشط في مجال تأشيرات السفر بالاعتماد على وثائق مفتعلة

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - بناءً على معلومات مفادها نشاط شبكة إجرامية في مجال التوسّط للراغبين في الهجرة إلى أوروبا قصد الحصول على تأشيرات سفر بالاعتماد على وثائق مفتعلة مقابل مبالغ مالية، يتزعّمها شخص من متساكني جهة مساكن (مزدوج الجنسية، عمره 40 سنة ومحل تفتيش دولي وصادرة في شأنه بطاقة جلب دولية من أجل "ترويج المخدرات") وذلك بالتنسيق مع أحد الأشخاص بالخارج.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تمكنت اليوم 24 سبتمبر 2019 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إيقاف شخصين من عناصر الشبكة (شقيقين سنهما 21 و25 سنة) وبتفتيش منزلهما، أمكن العثور على مبلغ مالي قدره 339215.000 دينار.


بالتحري معهما، اعترفا بتسلّمهما للمبلغ المذكور من زعيم الشبكة كما اعترفا بتسلّمهما لمبالغ مماثلة من المعني في مناسبات سابقة.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث قصد ضبط بقية الأطراف وبتأمين المبلغ المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

  
  
     
  
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