Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان المرشح قيس سعيد لن يتكلم ولا نريده ان يتكلم " لا يجعلو باش تكلم".
وأضاف محمد بوغلاب " قيس سعيد مثل المرزوقي سيذهب للترحم على شهداء الجيش الوطني ويرمي "باكو نوار" في البحر.
وتابع بوغلاب "لن نقوم بصلاة استسقاء لدفع قيس سعيد للتكلم فقط عليه ان يخبر التونسيين بماذا سيفعله طيلة السنوات المقبلة".
فيديو : الدقبقة 42 و18 ثانية
وأضاف محمد بوغلاب " قيس سعيد مثل المرزوقي سيذهب للترحم على شهداء الجيش الوطني ويرمي "باكو نوار" في البحر.
وتابع بوغلاب "لن نقوم بصلاة استسقاء لدفع قيس سعيد للتكلم فقط عليه ان يخبر التونسيين بماذا سيفعله طيلة السنوات المقبلة".
فيديو : الدقبقة 42 و18 ثانية
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Par:portugal (United States )
Sur: محمد بوغلاب: قيس سعيد لا يجعلو باش تكلم... موش بش نعملو صلاة استسقاء بش يتكلم