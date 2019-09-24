محمد بوغلاب: قيس سعيد لا يجعلو باش تكلم... موش بش نعملو صلاة استسقاء بش يتكلم

Mardi 24 Septembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان المرشح قيس سعيد لن يتكلم ولا نريده ان يتكلم " لا يجعلو باش تكلم".وأضاف محمد بوغلاب " قيس سعيد مثل المرزوقي سيذهب للترحم على شهداء الجيش الوطني ويرمي "باكو نوار" في البحر.وتابع بوغلاب "لن نقوم بصلاة استسقاء لدفع قيس سعيد للتكلم فقط عليه ان يخبر التونسيين بماذا سيفعله طيلة السنوات المقبلة".