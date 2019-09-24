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محمد بوغلاب: قيس سعيد لا يجعلو باش تكلم... موش بش نعملو صلاة استسقاء بش يتكلم

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان المرشح قيس سعيد لن يتكلم ولا نريده ان يتكلم " لا يجعلو باش تكلم".
وأضاف محمد بوغلاب " قيس سعيد مثل المرزوقي سيذهب للترحم على شهداء الجيش الوطني ويرمي "باكو نوار" في البحر.
وتابع بوغلاب "لن نقوم بصلاة استسقاء لدفع قيس سعيد للتكلم فقط عليه ان يخبر التونسيين بماذا سيفعله طيلة السنوات المقبلة".


فيديو : الدقبقة 42 و18 ثانية


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189693

Portugal  (United States)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 13h 09m |           
صدق احدهم في وصفه
شكارة كسكسي مربوطة بِقْلاسِطْ

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 13h 05m |           
يا نـــــــــــــــــــــــــــــاس ما فيه تعليق المستويى ادنى من اعماق البحار يصل الى سجّين وما ادراك ما سجّين



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