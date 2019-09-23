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عماد الدايمي: المرزوقي تعرض لعملية تحيل كبيرة وتشويش من النهضة

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - افاد القيادي بحزب حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي، إن حزبه تقبل نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية تواضعا أمام إرادة الشعب مشيرا أن هذه النتائج تؤكد التصويت العقابي الذي مارسه الشعب على منظومة الحكم والمعارضة في نفس الوقت.

وقال الدايمي عبر امواج "راديو ماد" أن مرشحهم محمد منصف المرزوقي تعرض إلى عملية تحيل كبيرة في آخر يومين من الحملة الإنتخابية من خلال التشويش على حملتهم من قبل حركة النهضة وذلك بإشاعة أخبار أن مرشحهم تنازل لفائدة مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، وكذلك من خلال قرصنة وافتكاك صفحات فيسبوك وبث اعلانات ومغالطات من قبل أبرز قياديي الحركة كان هدفها جلب أصوات ناخبي منصف المرزوقي إلى مرشحهم عبد الفتاح مورو في إطار التصويت المفيد.


وأكد القيادي بحزب حراك تونس الإرادة أن حزبهم سيدعم قيس سعيد دون تردد في الفصل الثاني من الإنتخابات الرئاسية مبررا ذلك بإحترام اختيارات الشعب التونسي وكذلك بتقارب الأطروحات والمشاريع التي يطرحها حزبهم والتي يطرحها قيس سعيد والإشتراك في عدة نقاط خاصة المتعلقة بالقطع مع الماضي وأهمها صد لوبيات المال والفساد.
ودعا عماد الدايمي قيس سعيد بالظهور وتفسير مشروعه وطرحه للناس موضحا أن دعمهم له لن يكون مشروطا وبمقابل.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189625

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 14h 54m |           
" هذه النتائج تؤكد التصويت العقابي الذي مارسه الشعب على منظومة الحكم والمعارضة في نفس الوقت. "

جملة تفيد الحقيقة.



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