Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - قال الجمعة 20 الكاتب والباحث سامي الجلولي، إنه تابع بكل اهتمام الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة مع المترشح للدور الثاني قيس سعيد .
ووصف الجلولي ما جاء على لسان قيس سعيد بالسفسطة والخبط العشوائي معتبرا أن أفكاره مشتّتة ومتضاربة و تعبّر عن صراع نفسي حاد حسب تعبيره.
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وحذّر الجلولي من مشروع قيس سعيد الذي قال إنه مشروع فوضوي، خطير ومهدد للوحدة الوطنية، للسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي وللأمن القومي، الإقليمي والدولي.
ووصف الجلولي ما جاء على لسان قيس سعيد بالسفسطة والخبط العشوائي معتبرا أن أفكاره مشتّتة ومتضاربة و تعبّر عن صراع نفسي حاد حسب تعبيره.
اقرأ أيضا: عياض بن عاشور: أنا فخور بتلميذي قيس سعيد، وأمل فوزه لأنّه الأقدر على تجميع التونسيين
وحذّر الجلولي من مشروع قيس سعيد الذي قال إنه مشروع فوضوي، خطير ومهدد للوحدة الوطنية، للسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي وللأمن القومي، الإقليمي والدولي.
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Par:amor2 (Switzerland )
Sur: سامي الجلولي : مشروع قيس سعيّد فوضوي، خطير ومهدد للوحدة الوطنية، للسلم الاجتماعي والاقتصادي وللأمن القومي