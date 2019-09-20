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سامي الجلولي : مشروع قيس سعيّد فوضوي، خطير ومهدد للوحدة الوطنية، للسلم الاجتماعي والاقتصادي وللأمن القومي

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - قال الجمعة 20 الكاتب والباحث سامي الجلولي، إنه تابع بكل اهتمام الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة مع المترشح للدور الثاني قيس سعيد .

ووصف الجلولي ما جاء على لسان قيس سعيد بالسفسطة والخبط العشوائي معتبرا أن أفكاره مشتّتة ومتضاربة و تعبّر عن صراع نفسي حاد حسب تعبيره.


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وحذّر الجلولي من مشروع قيس سعيد الذي قال إنه مشروع فوضوي، خطير ومهدد للوحدة الوطنية، للسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي وللأمن القومي، الإقليمي والدولي.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189460

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 12h 42m |           
هذا النكرة الحذاء باحث في ماذا؟؟؟؟
هل يريد من الأغلبية ان تصوت لمافيوزي فاسد سارق ؟؟
هل يقارن نظافة قيس سعيد بوساخة و عفن القروي؟؟
هل يريد ان يصبح السواد الأعظم من الشعب مثليا كما يريد القروي البعتوري؟؟؟ هل ينقص الشعب التونسي مثليين ؟؟
يجب ان يغرب على الإعلام أنصاف الرجال هؤلاء و ان لا يبدون آراءهم في أي وسيلة إعلامية ...


Wahabi  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 12h 23m |           
براس أمك برا ***. ما هلكتوها كان انتوما المختصين في العلوم السياسية ولا درا شنية ، و انتوما عجزتو على فهم طبيعة التونسي. باش ننتخب قيس سعيد و خلي تاكل بعضها. على الأقل نرتاحو من الوجوه الكالحة الي بركت على قلوبنا كي بو تلّيس و دمرو الشعب و البيلاد.

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 12h 13m |           
أنت حر في رايك
لكن المجال ليس مجال ابداء راي أو برامج
المجال هو الحسم بين "مفيوزي" معترف بسرقته و شخص يمكن أن يكون نظيف
الموضوع لا يحتاج أيضا للتفكير إلا بالنسبة لطماع في خبزة يجود بها عليه المفيوزي و يحقره إلى يوم يبعثون



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