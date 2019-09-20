كادوريم: بن علي لم يترك تسجيلا صوتيا للشعب التونسي

Vendredi 20 Septembre 2019
قال كريم الغربي (كادوريم) صهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في تصريح لاذاعة موزاييك، إنّ بن علي لم يوصي بدفنه في تونس.
ونفى كريم الغربي وجود أي رسائل صوتية موجهة للشعب التونسي تركها بن علي، كما ذكر محاميه منير بن صالحة قائلا '' نحن كعائلة لا علم لنا بوجود تسجيل صوتي حتى زوجته وأبناءه الأقرب إليه لا علم لهم بذلك''.
وأكّد أنّ عديد الأخبار والتصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة، متابعا '' في صورة ترك بن علي مذكرات أو تسجيل صوتي فإنّ العائلة هي الجهة الوحيدة التي تملكها ونحن كعائلة لا نعلم بذلك''.
اقرأ أيضا: منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة صوتية الى الشعب التونسي
كما نفى ما يتم تداوله بخصوص دفن بن علي غدا السبت، مشيرا إلى أنّ العائلة بصدد انتظار إنهاء تراتيب الجنازة، وفي انتظار وصول عدد من أفراد عائلته من تونس ومن خارجها لحضور مراسم الجنازة''.
ولفت كريم الغربي إلى أنّ بن علي لم يقض آخر أيامه في العناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية وأنّ حالته الصحية تدهورت في الشهر الأخير فقط، نافيا أن يكون سبب الوفاة مرض السرطان.
ونفى كريم الغربي وجود أي رسائل صوتية موجهة للشعب التونسي تركها بن علي، كما ذكر محاميه منير بن صالحة قائلا '' نحن كعائلة لا علم لنا بوجود تسجيل صوتي حتى زوجته وأبناءه الأقرب إليه لا علم لهم بذلك''.
وأكّد أنّ عديد الأخبار والتصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة، متابعا '' في صورة ترك بن علي مذكرات أو تسجيل صوتي فإنّ العائلة هي الجهة الوحيدة التي تملكها ونحن كعائلة لا نعلم بذلك''.
اقرأ أيضا: منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة صوتية الى الشعب التونسي
كما نفى ما يتم تداوله بخصوص دفن بن علي غدا السبت، مشيرا إلى أنّ العائلة بصدد انتظار إنهاء تراتيب الجنازة، وفي انتظار وصول عدد من أفراد عائلته من تونس ومن خارجها لحضور مراسم الجنازة''.
ولفت كريم الغربي إلى أنّ بن علي لم يقض آخر أيامه في العناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية وأنّ حالته الصحية تدهورت في الشهر الأخير فقط، نافيا أن يكون سبب الوفاة مرض السرطان.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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