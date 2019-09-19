مستجدّات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة محور لقاء رئيس الجمهورية بنبيل بافون

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، عشيّة الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وصرّح نبيل بافون أنّه أعلم رئيس الدولة بمستجدّات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلّقة بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وما سيترتّب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مشدّدا في هذا الإطار على تأكيد رئيس الدولة دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كلّ الإمكانيّات لحسن سير الانتخابات.
كما أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه تمّ التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأنّه أعلم رئيس الجمهورية بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين.
وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى اليوم للخميس 19 سبتمبر 2019 إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وصرّح نبيل بافون أنّه أعلم رئيس الدولة بمستجدّات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلّقة بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وما سيترتّب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مشدّدا في هذا الإطار على تأكيد رئيس الدولة دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كلّ الإمكانيّات لحسن سير الانتخابات.
كما أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه تمّ التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأنّه أعلم رئيس الجمهورية بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين.
وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى اليوم للخميس 19 سبتمبر 2019 إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
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Par:mandhouj (France )
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