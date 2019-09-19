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لقاء وزير العدل برئيس المجلس الأعلى للقضاء و عميد الهيئة الوطنية للمحامين ...

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - جمع مساء اليوم لقاء بوزارة العدل يضم وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء و عميد الهيئة الوطنية للمحامين و رئيسة مجلس القضاء العدلي و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس و كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين.


وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، دعا في وقت سابق اليوم عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة إلى "الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ويتواصل طيلة الأسبوع المقبل، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت اليوم بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها".


وندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له "ما عمد إليه، صباح اليوم الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب".

وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.

  
  
     
  
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