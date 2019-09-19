عربية بن حمادي لمايا القصوري : يزّي مالخطاب المتعجرف واعلام ''الرقيص'' ورتّحنا من المستوى الأخلاقي الهابط

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - وجّهت الاربعاء 18 سبتمبر، الاعلامية عربية بن حمادي رسالة لكرونيكور قناة الحوار التونسي مايا القصوري وذلك في اطارالحملة التي يشنّها مناصرو المترشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد، على صفحة القناة بسبب ما اعتبروه تشويها ممنهجا من القناة لسعيّد.
وقالت بن حمادي لمايا القصوري "احترموا ضيوفكم ومشاهديكم إنتم أحد أسباب نتيجة الانتخابات بعنجهيتكم و تعاليكم و خطابكم المتعجرف و إعلام "الرّقيص" متاعكم".
وتابعت مخاطبة القصوري "وقبل ما تحكي على الواجب الأخلاقي متاع غيرك كوني انت صاحبة واجب أخلاقي فوصفك جزء من التّوانسة بالرعيّة يعكس مستوى أخلاقي هابط".
يذكر أن القصوري هاجمت المرشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد واعتبرته مرشّح حزب التحرير والمتطرّفين كما انتقدت مناصريه وناخبيه واشارت إلى أن تدني المستوى التعليمي والثقافي للتونسيين جعلهم يختارون مرشّحا مثل قيس سعيّد.
وقالت بن حمادي لمايا القصوري "احترموا ضيوفكم ومشاهديكم إنتم أحد أسباب نتيجة الانتخابات بعنجهيتكم و تعاليكم و خطابكم المتعجرف و إعلام "الرّقيص" متاعكم".
وتابعت مخاطبة القصوري "وقبل ما تحكي على الواجب الأخلاقي متاع غيرك كوني انت صاحبة واجب أخلاقي فوصفك جزء من التّوانسة بالرعيّة يعكس مستوى أخلاقي هابط".
يذكر أن القصوري هاجمت المرشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد واعتبرته مرشّح حزب التحرير والمتطرّفين كما انتقدت مناصريه وناخبيه واشارت إلى أن تدني المستوى التعليمي والثقافي للتونسيين جعلهم يختارون مرشّحا مثل قيس سعيّد.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: اليعقوبي بعد فضحه دعم الاتحاد للزبيدي في الدور الأول للرئاسية : سأصوّت لقيس سعيّد فالقصة لا تحتمل الحياد