فوزي عبد الرحمان: هنالك شيطنة لقيس سعيد في الاعلام

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- قال فوزي عبد الرحمان مدير حملة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي ان هناك شيطنة لقيس سعيد في الاعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك.وقال فوزي عبد الرحمان كلما تتم شيطنة قيس سعيد كلّما يزداد شعبية...واضاف فوزي عبد الرحمان " من ينتقد سعيد بسبب عدم وضوح البرامج اقول لان الشعب انتخبه بسبب نزاهته وشفافيته وليس بسبب البرامج.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخبات أعلنت يوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اظهرت مرور المترشحين قيس سعيد(مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب قلب تونس) الى الدور الثاني.