الغنوشي يتّصل بقيس سعيّد ويهنّئه بالفوز في الدور الأول

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - اتّصل صباح الاربعاء 18 سبتمبر، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالمترشّح للانتخابات الرئاسية والفائز الأول في الدور الأول قيس سعيّد.
وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للغنوشي فقد هنّأ زعيم النهضة قيس سعيّد بفوزه وتمنى له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية الرائدة.
يذكر أن مجلس شورى النهضة يتّجه نحو اعلان مساندة قيس سعيّد في الدور الثاني للرئاسية حيث أن أغلب قيادات الحركة أعلنت مسبقا دعمها المطلق لسعيّد.
وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للغنوشي فقد هنّأ زعيم النهضة قيس سعيّد بفوزه وتمنى له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية الرائدة.
يذكر أن مجلس شورى النهضة يتّجه نحو اعلان مساندة قيس سعيّد في الدور الثاني للرئاسية حيث أن أغلب قيادات الحركة أعلنت مسبقا دعمها المطلق لسعيّد.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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