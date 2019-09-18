في سيدي البشير ...القبض على مصنف خطير محل 8مناشير تفتيش لفائدة عدة وجدات أمنية

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير أثر نصبهم لكمين منز القبض على عنصر اجرامي مصنف خطير محل 8 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية مختلفة من اجل افتكاك متاع الغير تحت التهديد بأسلحة بيضاء والسرقة والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه..بالتحري مع المتهم اعترف بارتكاب سلسلة من عمليات السلب لعدة مواطنين بمنطقة سيدي البشير والاحياء المجاورة لها تحت التهديد بأسلحة بيضاء وسلبهم اموالهم وهواتفهم الجوالة...باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن..