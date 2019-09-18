جوهر بن مبارك: رندا و سبيقا وكلّ المطحونات تهنئ نبيل القروي

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- علق رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على الاعلان النهائي للمترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها."رندا و سبيقا و...وكلّ الماركات المسجلّة للمعجّنات و المطحونات تهنئ الشعب التونسي بمرور نبيل رسميا للدور الثاني و تعلن في بيان مشترك انّها "غصرة و تعدّات" و ان "اسهمها في بورصة الأوراق المالية ستتعافى قريبا بعد الهزّة العنيفة التي عرفتها طيلة اليوم نتيجة اشاعات استهدفت أحد أكبر حرفائها" حسب تعبيرها".