Radio Babnet Tunisie On Air: Vivaldi - ...  

جوهر بن مبارك: رندا و سبيقا وكلّ المطحونات تهنئ نبيل القروي

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - علق رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على الاعلان النهائي للمترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكتب جوهر بن مبارك التدوينة التالية:
"رندا و سبيقا و...وكلّ الماركات المسجلّة للمعجّنات و المطحونات تهنئ الشعب التونسي بمرور نبيل رسميا للدور الثاني و تعلن في بيان مشترك انّها "غصرة و تعدّات" و ان "اسهمها في بورصة الأوراق المالية ستتعافى قريبا بعد الهزّة العنيفة التي عرفتها طيلة اليوم نتيجة اشاعات استهدفت أحد أكبر حرفائها" حسب تعبيرها".




  
  
     
  
rtt-01e72691fe59360e528dd9f9d83b6bc9-2019-09-18 12:16:27






0 de 0 commentaires pour l'article 189334



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 | 19 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:25 15:44 12:21 06:04 04:36
31°
 32° % 55 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2633°-2531°-2432°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    18274,0

  • (17 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15172 DT        1$ =2,86526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 sept)   991,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568809774|189334 4523|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires