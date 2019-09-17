بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سلفي وعودة الفكر الثوري في صالح تونس وفرحت بسقوط المنظومة

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قالت المحامية والنائبة يشرى بالحاج حميدة في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان المرشح الرئاسي قيس سعيد ليس سلفيا بل هو شخص محافظ.
واضافت بشرى بالحاج حميدة " سعيدة جدا بعودة الفكر الثوري لانه في صالح تونس ولانه يناهض المنظومة الماسكة بالسلطة والتي تسببت في الازمة الحالية بسبب فسادها.
وتابعت بشرى بالحاج حميدة " من يصف يوسف الشاهد فاشل لم يحقق سوى صفر فاصل في الانتخابات الرئاسية متابعة " غلينا مواجهة فشلنا قبل اتهام الاخرين".
اقرأ أيضا: على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي
واضافت بشرى بالحاج حميدة " سعيدة جدا بعودة الفكر الثوري لانه في صالح تونس ولانه يناهض المنظومة الماسكة بالسلطة والتي تسببت في الازمة الحالية بسبب فسادها.
وتابعت بشرى بالحاج حميدة " من يصف يوسف الشاهد فاشل لم يحقق سوى صفر فاصل في الانتخابات الرئاسية متابعة " غلينا مواجهة فشلنا قبل اتهام الاخرين".
اقرأ أيضا: على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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