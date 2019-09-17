Radio Babnet Tunisie On Air: Al Jessmi - 9atar nada  

بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سلفي وعودة الفكر الثوري في صالح تونس وفرحت بسقوط المنظومة

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قالت المحامية والنائبة يشرى بالحاج حميدة في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان المرشح الرئاسي قيس سعيد ليس سلفيا بل هو شخص محافظ.
واضافت بشرى بالحاج حميدة " سعيدة جدا بعودة الفكر الثوري لانه في صالح تونس ولانه يناهض المنظومة الماسكة بالسلطة والتي تسببت في الازمة الحالية بسبب فسادها.
وتابعت بشرى بالحاج حميدة " من يصف يوسف الشاهد فاشل لم يحقق سوى صفر فاصل في الانتخابات الرئاسية متابعة " غلينا مواجهة فشلنا قبل اتهام الاخرين".


اقرأ أيضا: على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي




  
  
     
  
rtt-4a5819b8b38ff3b691228d07859343c8-2019-09-17 13:55:53






3 de 3 commentaires pour l'article 189281

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 12m |           
هل شرع الرئيس مكرون في إقالة سفير فرنسا وتعويضه ببشرى بن حميدة ؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 08m |           
بصراحة بشرى ذكية فلا فائدة ترجى من قصف قيس سعيد وغلق كل أبواب للتواصل معه في حين أن الكلام المعسول قد يمد جسور التواصل وربما حتى الحصول على مهمة مستشارة بالقصر والعمل على تليين أفكار الرئيس ولو على مراحل . طبعا قد تكون الفكرة أصلا من المقيم العام أو رجل الظل وبالمختصر هذا يؤكد أن الرئيس القادم هو قيس سعيد .

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 14h 03m |           
Bochra sois une bochra pour les jeunes et coupes avec les gens rétrogrades



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 | 18 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:26 15:45 12:21 06:03 04:35
32°
 32° % 46 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2633°-2531°-2432°-2332°-24
  • Avoirs en devises
    18248,9

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,16000 DT        1$ =2,85456 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   1099,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568727341|189281 6326|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires