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سنية الدهماني للسعد اليعقوبي: قواعد الاتحاد موش اغنام او قطيع للطبوبي

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " انها ترفض تصريحات النقابي لسعد اليعقوبي حول تاييد اتحاد الشغل للمرشح عبد الكريم الزبيدي.
وقالت سنية الدهماني " ما صرح به اليعقوبي خطير لانه يضع النقابيين والقواعد وكانهم قطيع تابع لنور الدين الطبوبي.
وتابعت سنية الدهماني " لا اعتقد ان اتحاد الشغل تورط في الدعاية لطرف سياسي معين".


وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، كشف الأحد 15 سبتمبر ، أن الاتحاد ساند الزبيدي في الانتخابات الرئاسية.



  
  
     
  
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