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سليم العزابي يُقرّ بالهزيمة ويدعو للوحدة في الانتخابات التشريعية

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - أقر سليم العزابي مدير الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسية يوسف الشاهد والامين العام لحزب تحيا تونس الاثنين 16 سبتمبر بهزيمة مرشح الحزب واعترف بالنتائج المعلنة من قبل “سيغما كونساي ” مؤكدا في اول تعليق له ” الشعب التونسي قال كلمته ونحن لا نملك الا ان نحترمها ونستخلص منها الدروس “.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك “بعد أن باح الصندوق بأسراره لدي رسائل اريد توجيهها” قال إن الاولى ليوسف الشاهد جاء فيها “كنت وستظلّ رجل الدّولة الذي آمنت به، ليست هذه نهاية المطاف بالعكس، حلمنا قائم و مشروعنا الذي دافعنا عنه قائم، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه تقدير الجهود حق قدرها.


وقال العزابي ” اليوم تبدأ معركة التشريعية، لا خيار لنا إلا الوحدة والعمل … يلزمنا نقنعو التوانسة ببرنامجنا وأفكارنا، يلزمنا نسترجعو الثقة المفقودة، لأنه التصويت العقابي في التشريعية ممكن يبعث ببلادنا للمجهول …هذه لحظة مسؤولية و واقعية، لحظة مواجهة الذات و مراجعة الأخطاء الي وقعنا فيها.”



  
  
     
  
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