فتحي المولدي تعليقا على نتائج الانتخابات: إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- علّق فتحي المولدي الاثنين 16 سبتمبر على النتائج التقديرية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك في فقرته على اذاعة موزاييك .وقال فتحي المولدي أن الشعب حسم أمره واختار مرشحيه للدور الثاني.وتابع فتحي المولدي " إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة".