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فتحي المولدي تعليقا على نتائج الانتخابات: إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - علّق فتحي المولدي الاثنين 16 سبتمبر على النتائج التقديرية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك في فقرته على اذاعة موزاييك .
وقال فتحي المولدي أن الشعب حسم أمره واختار مرشحيه للدور الثاني.
وتابع فتحي المولدي " إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة".







  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189190

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 12h 37m |           
اللي شاح يلبس
ارجعوا للصف ! وعاودو راجعوا دروسكم

Lazaro  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 11h 07m |           
Admirable ce maître .



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