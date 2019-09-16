فتحي المولدي تعليقا على نتائج الانتخابات: إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - علّق فتحي المولدي الاثنين 16 سبتمبر على النتائج التقديرية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك في فقرته على اذاعة موزاييك .
وقال فتحي المولدي أن الشعب حسم أمره واختار مرشحيه للدور الثاني.
وتابع فتحي المولدي " إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة".
وقال فتحي المولدي أن الشعب حسم أمره واختار مرشحيه للدور الثاني.
وتابع فتحي المولدي " إلي شاح يلبس وكل واحد عليه يراجع دروسو ويهبط على المقرونة".
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