لسعد اليعقوبي يكشف : الاتحاد انخرط وراء الزبيدي وخسر الرهان، كالعادة أضعنا البوصلة

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- كشف الأحد 15 سبتمبر، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد ساند الزبيدي في الانتخابات الرئاسية.وقال اليعقوبي "أنا ابن الاتحاد ودفعت من أجل منظمتي ما استطعت ولكني سأقولها منظمتي انخرطت وراء الزبيدي وللأسف خسرت رهان لم يكن رهان العمال ورهان التونسيات والتونسيين كالعادة أضعنا البوصلة".يذكر أن تقديرات النتائج الأولية أظهرت فشل الزبيدي في المرور الي الدور الثاني حيث تحصّل على 9.4 بالمائة من الأصوات.