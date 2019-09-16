Radio Babnet Tunisie On Air: Azifat - Layali Ichbilia  

لسعد اليعقوبي يكشف : الاتحاد انخرط وراء الزبيدي وخسر الرهان، كالعادة أضعنا البوصلة

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - كشف الأحد 15 سبتمبر، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد ساند الزبيدي في الانتخابات الرئاسية.
وقال اليعقوبي "أنا ابن الاتحاد ودفعت من أجل منظمتي ما استطعت ولكني سأقولها منظمتي انخرطت وراء الزبيدي وللأسف خسرت رهان لم يكن رهان العمال ورهان التونسيات والتونسيين كالعادة أضعنا البوصلة".

يذكر أن تقديرات النتائج الأولية أظهرت فشل الزبيدي في المرور الي الدور الثاني حيث تحصّل على 9.4 بالمائة من الأصوات.




  
  
     
  
rtt-9e190dab6b12fef70efde529905f1ad4-2019-09-16 10:16:28






2 de 2 commentaires pour l'article 189188

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 10h 43m |           
الطيور على أشكالها تقع في الفساد.

ارتحنا منكم

BHIHIEZZ  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 10h 37m |           
هذه محطة هامة حتى يعرف الاتحاد حجمه الحقيقي قلناها مرارا وتكرارا ايها الاتحاد خليك بعيد عن التجاذبات السياسية وخلي المائة وواحد سؤال عندك ويا خيبة المسعى اذا اصطف وراء المفيوزي القروي



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34
30°
 35° % 48 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
35°-2634°-2533°-2430°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568628597|189188 6279|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires