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قيس سعيد ونبيل القروي في ''الإعادة'' برئاسيات تونس

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - تونس / عادل الثابتي - أظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة سيغما كونساي لسبر الآراء تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.

ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ 19.50 بالمائة من الأصوات.




وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية 15.5 بالمائة، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة 11 بالمائة.

وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمائة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمائة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمائة في المرتبة السادسة.



  
  
     
  
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9 de 9 commentaires pour l'article 189163

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 20m |           
انه حق يراد به باطل !!!
الحقيقة ان هؤلاء السفهاء سامي الفهري و الزرقوني يريدون ان يكون نبيل القروي رئيس لانه سيكون سبيل خلاصهم ، الزرقوني فاسد يبيع ذمته من اجل المال الفاسد ، اما الفهري صاحب قناة المثليين فهو يدرك جيدا ان لم يخرج القروي من السجن فسيكون مصيره المرناقية ...
و ما ذكر قيس سعيد في المرتبة الأولى هو للتمويه لا اكثر و لا اقل ..
لعبة مكشوفة و سخيفة و تافهة ..
غدا تعرف النتايج التي ستعلنها الهيئة المستقلة و سوف يعلن عن تزييف النتايج من قبل هؤلاء السفهاء .
اللعبة واضحة لانهم سوف يدعون ان الانتخابات زورت و سوف يطالبون بإلغاء النتايج و الأيام بيننا

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 17m |           
@Karimyousef
هذا ما صرحت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي التي تعلن النتائج الرسمية ولا سيغمى

Karimyousef  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 11m |           
@nouri
Je ne le crois pas.les tunisiens sont tentés d'essayer de nouvelles têtes comme partout dans le monde.ont ils raison ou tord , ça c'est une autre question.

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 07m |           
هذه النتائج ليست رسمية هي من عند الزرقوني !!!
بعد ساعة او ساعتين ستخرج النتائج الاولوية الرسمية وقد تتغير النتيجة

Karimyousef  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 02m |           
La Tunisie a voté pour la dignité (Saïd)et le pain(karoui)

Faten  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 20h 45m |           
ان شاء الله قيس سعيد

RIADH  (France)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 20h 36m |           
Il faut voter Kais saiid, sinon on va être gouverné depuis elmoraneguia

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 20h 33m |           
الفهري والزرقوني يلعبان بالنار .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 20h 26m |           
يعني القروي هو الرئيس المقبل .هذه جريمة شنيعة ترتكب في حق الوطن من عصابة المافيا .



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