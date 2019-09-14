في مطار تونس قرطاج تعرض مسافرة لسرقة حقيبتها من قبل عصابة اجرامية

Samedi 14 Septembre 2019



باب نات

- تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة واعوان مركز الامن الوطني بالشرقية من القبض على ثلاث شبان كونوا عصابة اجرامية للسرقة وافتكاك اغراض المواطنين حيث سرقوا حقيبة مسافرة بمطار تونس قرطاج بعد أن ترصدوها...وقد كان منطلق القضية شكاية تقدمت بها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج الى اعوان المطار اكدت فيها سرقة حقيبتها بمطار تونس قرطاج الدولي والتي كانت تحتوي على كمية من المصوغ وساعات يدوية فاخرة ومجموعة من الهواتف الجوالة وبانطلاق الأبحاث امكن تحديد هوية الجناة ومعرفة مكانهم بجهة البحيرة وبتعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة وأعوان مركز الامن الوطني بالشرقية بالموضوع تمكنوا من التعريف بالجناة اين بمداهمة منزلهم وتفتيشه امكن حجز جزء هام من المسروق كما تم في ذات الاطار ايقاف طرف اخر تولى شراء بعض المصوغهذا وقد تم الاحتفاظ بجميع الاطراف وارجاع المسروق لاصحابه وتحرير محضر في الغرض ..