المرزوقي بمجاز الباب : انسوا العدالة الانتقالية والتعويضات اذا لم اعد للحكم

Vendredi 13 Septembre 2019



قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب الحراك المنصف المرزوقي اليوم الجمعة في اجتماع عام بمدينة مجاز الباب بولاية باجة "اذا لم اعد للحكم انسوا العدالة الانتقالية و كل ما يتعلق بالتعويضات واستكمال المشاريع الكبرى الذي كنت قد بدأت فى برمجتها فى الشمال الغربي ومنها مشروع اعادة توزيع الاراضي الدولية على الشباب" وقال المرزوقي بمناسبة اختتامه لحملته الانتخابية انه يرغب فى العودة الى الحكم من اجل محاربة الفساد ومن اجل مواصلة مشروع الثورة مؤكدا ان الانزلاق بالثورة سيؤدى الى تقهقر تونس خمسين سنة الى الوراء واكد على ضرورة اختيار من قادوا تونس سنتي 2011 و2012 باعتبار ان التونسيين قد دفعوا ثمن سياسات خاطئة ادت الى مزيد تفقير الشعب التونسي وتردى اوضاع عديد المناطق وهو ما لاحظه خلال قيامه بحملته الانتخابية فى 24 ولاية داعيا الى عدم انتخاب من يسير على درب الرئيس السابق الباجى قايد السبسي لان انتخابهم سيكلف تونس خمسة سنوات اخرى من التخلف واكد انه تعرض للتشويه من الاعلام والمال الفاسد.وقال المرزوقي انه بدا حملته الانتخابية واختتمها بالشمال الغربي لكسر الصورة النمطية وليقول انه مرشح تونس ككل وليس منطقة او حزب مبرزا انه سيعمل على استقرار تونس ودعم مكانتها فى العالم ككل.وتضمنت حملة المرزوقي بمجاز الباب جولة فى المدينة وتنشيط بساحة المعتمدية وتوزيع للبيان الانتخابي الذى تضمن "ان تونس تحتاج رئيسا قدوة ورئيسا لكل التونسيين وله خبرة وحريص على استكمال المؤسسات الدستورية ومقدر لدور المثقفين" .