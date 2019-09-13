لطفي العماري : ما نحبش كلمة العرس الانتخابي لأنو العرس يوفى بلا إلاه إلا الله

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان مستقبل البلاد في يد الشعب التونسي وليس في أي طرف اخر.واضاف لطفي العماري " اخاف كثيرا من كلمة العرس الانتخابي لانه في الاعراس تنتهي دائما " بلا إلاه إلا الله".ووجه العماري كلامه للشعب التونسي قائلا " يا فخامة الشعب يجب ان تذهب للانتخاب وذلك حماية للوطن وحماية لمستقبلك".