Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  

لطفي العماري : ما نحبش كلمة العرس الانتخابي لأنو العرس يوفى بلا إلاه إلا الله

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان مستقبل البلاد في يد الشعب التونسي وليس في أي طرف اخر.
واضاف لطفي العماري " اخاف كثيرا من كلمة العرس الانتخابي لانه في الاعراس تنتهي دائما " بلا إلاه إلا الله".
ووجه العماري كلامه للشعب التونسي قائلا " يا فخامة الشعب يجب ان تذهب للانتخاب وذلك حماية للوطن وحماية لمستقبلك".



  
  
     
  
rtt-b70ef8e4b88d932768256d26eae8aa28-2019-09-13 09:35:44






1 de 1 commentaires pour l'article 189036

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 09h 56m |           
"Bellehi 9oulouli, hal kazi achnoua dine oauldih"



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
27°
 33° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
33°-2332°-2332°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18186,2

  • (12 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15265 DT        1$ =2,84981 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 sept)   972,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568365323|189036 1348|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires