الغنوشي: أصوات ''شعب النهضة'' وزنها ذهب... عابث من يستجديها من خارجها و مورو سيكون في قصر قرطاج

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - على هامش زيارته لجهة قفصة في إطار الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية عبد الفتاح مورو حيث من المقرّر أن يشرف على إجتماع جماهيري لأنصار الحركة مساء اليوم الأربعاء ، أجابنا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن موقفه من بعض دعوات المترشحين للرئاسة لجماهير النهضة مساندتها في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر، فقال أن لحركة النهضة مرشحها و مترشح وازن مثل الأستاذ عبد الفتاح مورو، الذي له من المواصفات ماتجعله يكون ساكن قرطاج الجديد، و ووصف الغنوشي هذه الدعوات بالعبثية و المتطاولة على الحركة، فشعب النهضة وزنه ذهب له مترشحه و لن يضيع له صوت واحد داعيا الأنصار الى الالتفاف حول مورو و التصويت له بكثافة.